3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが24日、Digital Single『GOOD DAY』を9月28日にリリースすることを発表しました。新曲リリース発表前日の23日に、突如新たなArtist Photoを公開したMrs. GREEN APPLE。その翌日の24日、Digital Single『GOOD DAY』を9月28日にリリースすることを発表しました。これにより、『クスシキ』（4月5日配信）、『天国』（5月2日配信）、『breakfast』（6月4日配信）、『Carrying Happiness』（7月19日配信