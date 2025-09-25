実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）21:30 結果3.8% 予想3.3%前回3.3%（実質GDP・前期比年率) 結果2.5% 予想1.6%前回1.6%（個人消費・前期比年率) 結果2.1% 予想2.0%前回2.0%（GDPデフレータ・前期比年率) 結果2.6% 予想2.5%前回2.5%（コアPCE価格指数・前期比年率)