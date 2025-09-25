新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）21:30 結果21.8万件 予想23.5万件前回23.2万件（23.1万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（09/07 - 09/13） 結果192.6万件 予想193.3万件前回192.8万件（192.0万件から修正）（継続受給者数)