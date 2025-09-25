ニューヨークでは、ドル買い優勢となっている。4－6月期の米国内総生産（ＧＤＰ）確報値が改定値から予想外の上方修正、８月の米耐久財受注速報値が前月比で予想外の増加となったことを受け、ドル買いの動きが広がっている。ドル円は149円台に乗せ、8月1日以来の高値水準となる149.35付近まで一時上昇、ユーロドルは11日以来の1.17割れに沈み、ポンドドルは3日以来の1.34割れに沈んでいる。 USD/JPY