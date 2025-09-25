米１０年債利回りは４．１８７％に上昇して始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:55）（%） 米2年債 3.661（+0.057） 米10年債4.187（+0.041） 米30年債4.767（+0.017） ドイツ2.777（+0.029） 英国4.731（+0.062） カナダ3.231（+0.027） 豪州4.347（+0.059） 日本1.650（+0.004） ※米債以外は10年物