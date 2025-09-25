「りんくま」の愛称で慕われている人気のモデルで女優の久間田琳加が２５日に自身のＳＮＳを更新。秋服ショットが話題を呼んでいる。インスタグラムで「もけもけちゃんニット〜秋服好き〜」とつづって、笑顔でノースリーブの上下ニット姿をアップした。この投稿には「優勝！」「秋はいいよね〜」「癒やされるー」「天使と女神のハーフみたい」などの声が寄せられている。