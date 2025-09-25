■保育園のママ友に誘われて喫茶店へ私の名前は吉村美沙。まだ「親友」と呼べるようなママ友はいないけれど、それなりに気楽な日々を送っていた――あの人と出会うまでは。「ねえ、美沙さん、今日もお茶しない？たまには息抜きしないとやってられないよね〜」そう声をかけてきたのは中野理恵さん。同じ園に通う子どもを持つママで、最初に話しかけてきてくれた、数少ない“気さくな人”だった。明るくて話し上手で、流行にも詳し