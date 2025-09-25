左太もも裏の肉離れで離脱していた巨人の萩尾匡也外野手が２５日、負傷後初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行った。ジャイアンツ球場で行われた３軍練習に参加し、育成左腕の三浦と対戦。カウント１―１からの設定で、４打席立ち、実戦感覚を養った。「思ったより球は見えていたかな。嫌なかんじはなかったです」と汗をぬぐった。３年目の萩尾は９日のイースタン・日本ハム戦（鎌ケ谷）で右前安打を放ち、右翼手の失