◆パ・リーグ楽天０―６ソフトバンク（２５日・楽天モバイル）先発の大関が７回を５安打無失点、３奪三振の好投で１３勝目。打線は６回まで無失点も、７回１死満塁から栗原が中前へ先制の２点適時打を放った。９回にも４点を追加し、試合を決定付けた。楽天戦は１３勝１１敗で勝ち越し決定。これでパ全球団に勝ち越しが決まった。日本ハムが西武に敗れたため、優勝マジックは２つ減って「２」となった。２６日はソフトバンク