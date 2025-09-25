◇パ・リーグソフトバンク6ー0楽天（2025年9月25日楽天モバイル）ソフトバンクの大関友久投手（27）は25日、楽天戦（楽天モバイル）に先発登板。7回100球を投げ、5安打無失点の粘投で自己最多を更新する13勝目を挙げた。「序盤、何とか粘れたのと、3回、4回から嶺井さんのリードのおかげで自分のいいリズムをつかめた投球だった」立ち上がりから制球に苦しんだ。初回、2死としながら、四球、左前打、四球で、満塁のピ