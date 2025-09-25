日本で外国人の農地取得が前年比で2倍近くになっていることが、中国のSNS上でも話題になっている。中国のSNS・小紅書（RED）である投稿者は19日、テレビ朝日の報道を引用し、農林水産省の統計で2024年の外国人による日本の農地取得面積が175．3ヘクタールで、23年（90．6ヘクタール）に比べて約2倍になったと紹介した。22年は154．1ヘクタールだった。統計によると、国籍別では個人・法人共に中国が最多（それぞれ全体の27％、45％