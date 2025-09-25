中国東部の江蘇省塩城市で9月24日に2025年世界浜海フォーラムが開催され、江蘇省大豊シフゾウ国家級自然保護区に生息するシフゾウの数が1986年当時の39頭から8500頭余りに増えたことが発表されました。同保護区は現在、世界的なシフゾウ遺伝子バンクとなっています。シカ科のシフゾウはかつて中国で数百万年生息し、中国固有種として湿地生態系の安全と栄養機能の維持に寄与しました。その後、人間による殺傷、生息地破壊などの原