25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比340円安の4万5120円と急落。日経平均株価の現物終値4万5754.93円に対しては634.93円安。出来高は3796枚となっている。 TOPIX先物期近は3142ポイントと前日比14.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は43.35ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 451