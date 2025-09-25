歌手で俳優の木村拓哉さん（52）が、新CMキャラクターに初めて起用されたチョコレートのCMが公開され、自分にご褒美をあげたくなった時の葛藤を明かしました。公開されたのは、ロッテ「プレミアムガーナ」の新CM『劇的一粒』篇です。あらかじめ決められたセリフは一切なく、木村さんが撮影で初めて商品を味わった様子が描かれています。撮影後のインタビューで、今回のキャッチコピー“言葉を失う、劇的一粒。”にかけ、最近起きた