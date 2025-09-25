「オリックス４−６ロッテ」（２５日、京セラドーム大阪）ロッテが今季初の４連勝。だが、西武が勝ったため、６位が確定した。ロッテは２１年から「Ｖｉｓｉｏｎ２０２５」として、５カ年計画で「新たな常勝軍団に」なることを目標に設定した。その集大成のはずの今季が最下位に終わった。今季はソフトバンクとの開幕カードを３連勝する絶好のスタートを切ったが、ポランコ、ソトの両外国人が不振。小島、種市の左右両輪も