◆ウエスタン・リーグ阪神３―１広島（２５日・ＳＧＬ）阪神のジュレミー・ビーズリー投手が２軍戦で中継ぎ登板し、１回無失点に抑えた。先頭・渡辺を右飛、続く堂林には四球を与えたが、韮沢、田村を封じた。１軍では今季救援で２登板。５月５日・巨人戦（東京Ｄ）以来のリリーフ登板で２軍戦では初めてだった。９月は２軍戦で２先発し計６回１／３を１６失点（自責１１）。平田２軍監督は「（今日は）本人の志願だよ。こ