男子SP演技する友野一希＝オーベルストドルフ（共同）【オーベルストドルフ（ドイツ）共同】フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）ネーベルホルン杯は25日、ドイツのオーベルストドルフで開幕し、男子ショートプログラム（SP）で友野一希は今季自己最高の86.43点で3位につけた。壷井達也は4回転ジャンプで2度転倒して63.35点の12位と出遅れた。スティーブン・ゴゴレフ（カナダ）が90.19点でトップ。日本勢は