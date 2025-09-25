北欧・デンマークの複数の空港や空軍基地の付近で無人機の飛来が確認され、空港が一時閉鎖されました。国防相は「ハイブリッド攻撃だ」と警戒しています。デンマークのポールセン国防相は25日、会見を開き、24日夜に北部のオールボー空港など複数の空港と空軍基地の上空で、無人機の飛来を確認したと発表しました。この影響でオールボー空港が一時閉鎖され、ロイター通信によりますと、乗客およそ2万人に影響が出たということです