timelesz 佐藤勝利のコント公演『グラタングミ』が、11月より開催される。 （関連：“佐藤勝利が佐藤勝利であること”で生まれる笑い「なんでだよ！」とツッコまずにはいられない愛らしい面白さ） 本公演は昨年11月に幕を閉じた前回公演『佐藤勝利のすべて』をベースとし、昨年同様に男性ブランコをゲストに迎え、新たにスタートする初単独公演。今年も佐藤がプロデューサーを務め、脚本は蓮見翔