カラバオカップ3回戦ハダースフィールド対マンチェスター・シティの一戦が行われ、0-2でペップ・グアルディオラ監督率いるシティが勝利を収めた。先制したのは18分だ。好調のフィル・フォーデンが若手のディバイン・ムカサとのワンツーからミドルシュートを沈めると、74分にサビーニョが試合を決めるゴールを挙げた。カラバオカップを除く直近の3試合ではスタメンを固定していたこともあって、このハダースフィールド戦では多くの