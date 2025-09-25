アーセナルが主力DFとの契約延長に近づいているようだ。『The Athletic』によると、アーセナルは5月からフランス代表のウィリアム・サリバとの新契約締結に向けた話し合いを行っており、ようやく合意に達したという。近日中に正式発表される見込みだ。現在の契約は2027年まで。新契約の具体的な年数は明かされていないが、長期的なものになるとのこと。給与に関しても現時点でDFではトップクラスの金額だったが、それも増額される