このお話は、著者・人間まおさんのフォロワーさんの体験談を元にした漫画です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『不倫されて慰謝料3ケタ万円支払わせた妻の話』第21話をごらんください。 主人公・リナさんと夫・わたるくんは結婚4年目。ある日、夫の不倫が発覚します。不倫の証拠をそろえ、離婚を切り出したリナさん。別れたくない夫と決着がつかず、一度帰宅しました。翌日、重い気持ちを引きずったま