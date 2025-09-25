お笑いコンビ・プール（高橋おとうと＝35、小海正紀＝34）が25日、それぞれのXを通じ、10月末でコンビを解散すると発表した。【画像】お笑いコンビ「プール」解散を発表高橋・小海が感謝をつづる高橋は「プールは10月で解散します！9年間ありがとうございました！皆様大変お世話になりました！」と報告し、「今後も芸人は続けさせて頂きます！ありがとうございました!!」とつづった。小海は「この度、10月末で解散する事に