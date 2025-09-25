◆パ・リーグオリックス４―６ロッテ（２５日・京セラドーム）２０１７年以来、８年ぶりとなるロッテの最下位が決定した。６回無失点で３勝目を挙げた先発のボスの力投に、打線が６得点で応えて今季初の４連勝を飾った。だが、西武が日本ハムに勝利したため、最下位が決まった。開幕カードのソフトバンク戦（みずほペイペイ）は１２年以来、１３年ぶりとなる開幕３連勝を飾り最高のスタートを切ったが、その後は急失速した