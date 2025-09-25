女優・内田理央の新しいヘアスタイルが反響を呼んでいる。２５日にインスタグラムを更新し、「ヘアメンテナンスちょっと秋っぽいカラーにしてもらいました。色は３枚目が一番わかりやすいかも」としるして、秋らしいマロンカラーに染まったロングヘア―が際立つショットをアップした。この投稿には「憧れの女の子〜」「マロンカラーだね」「落ち着いた感じのカラーで秋にピッタリ」「クールさ出してていい」などの声が寄せ