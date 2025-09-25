◆パ・リーグ楽天０―６ソフトバンク（２５日・楽天モバイル）終盤に失点を許した楽天は２連敗。ＣＳ圏内の３位・オリックスとの５ゲーム差を詰め寄ることはできなかった。８月２１日のロッテ戦（ＺＯＺＯマリン）以来約１か月ぶりの先発だった滝中瞭太投手は、６回９７球を投げて４安打６奪三振無失点と好投。４回以降は毎回走者を出しながら要所を抑えた。しかし７回に２番手で登板した鈴木翔天投手が３安打を集中されて２失