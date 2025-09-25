◆大相撲秋場所１３日目（２６日、東京・両国国技館）十両・朝乃山（高砂）が１０勝を挙げた。同・剣翔（追手風）の左上手をがっちりつかんで右も差して寄り切った。「張られる雰囲気もあったけれど、上手も深かった」と納得した表情。２ケタ勝利をあげたことには「一日一番精一杯やるだけ」と淡々と話した。優勝争いでは２敗で弟弟子の朝白龍が並ぶ。優勝は意識してないことを強調したが仮に優勝決定戦になった場合は「同部屋