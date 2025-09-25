楽天戦に先発したソフトバンク・大関＝楽天モバイルパークソフトバンクが快勝し、今季の同一リーグ5球団への勝ち越しを決めた。七回に栗原の2点打で先制し、九回に野村の3点二塁打などで突き放した。7回5安打無失点の大関はチーム単独トップの13勝目。楽天は序盤の逸機が痛かった。