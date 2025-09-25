【MLB】ダイヤモンドバックス4ー5ドジャース（9月24日・日本時間25日／アリゾナ）【映像】大谷、175キロ爆速打→投手ドン引き9月24日（日本時間9月25日）に行われたアリゾナ・ダイヤモンドバックス対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った“ホームラン未遂の三塁打”が話題となっている。1回表に迎えた1番大谷の第1打席。この打席で大谷は、ダイヤモンドバックス先発のライン・ネルソンに対して