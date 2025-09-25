＜大相撲九月場所＞◇十二日目◇25日◇東京・両国国技館【映像】イケメン力士が奇跡のカメラ目線熱戦を繰り広げたモデル体型の19歳イケメン力士が、取組中に偶然にも「チラッ」とカメラ目線になる珍しいシーンがあった。嬉しいハプニングに「えっっイケメン」「カメラ目線いただきました」とうっとりするファンが相次いだ。注目を浴びたのは序二段三十八枚目・雷颯（雷）。大分県大分市出身、現在19歳の雷颯は、今年一月場所で