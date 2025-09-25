◇パ・リーグ日本ハム４―５西武（2025年9月25日ベルーナＤ）日本ハムは7回に一挙5点を奪われて逆転負け。3連敗を喫し、ソフトバンクに優勝マジック「2」を許した。逆転優勝は崖っぷち。新庄剛志監督は「もう何もないよ。誰が打たれたとかそんなの。全員で1つのゲームを取りに行くだけ」と語った。以下、新庄監督との一問一答。――西武もCS進出に向けて必死。両チーム死力を尽くした「そうそう。仕方ない。相手の