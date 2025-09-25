モデルの大関さおり（35）が結婚したことを25日、自身のYouTubeチャンネルで発表した。大関は「【ご報告】結婚しました」と題してYouTubeチャンネルを更新。冒頭、私事ですが結婚しました」と幸せいっぱいの笑顔で伝えた。また、桜をバックに撮影しており、「皆さんに早くご報告したかったのですが、どうしてもドレスの写真とともにご報告したかったため、こんな時期になってしまいました」と説明した。その後は前撮りの撮影