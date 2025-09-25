木村屋總本店から、駅ナカ店舗限定の新作パンが登場します。ピリッと辛みを効かせた「わさびマヨベーコンスティック」と「柚子胡椒マヨベーコンスティック」は、食欲をそそる風味とベーコンの旨みが絶妙なスティックパン。また、秋にぴったりの「さつま芋アップルパイ」も新登場。和と洋が織りなす味わい豊かなラインナップは、手軽なおやつやお土産にもおすすめです♪ 爽やかスパイシーなスティックパン