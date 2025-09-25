楽天に勝利し、タッチを交わすソフトバンク・小久保監督（左）と栗原＝楽天モバイルパークパ・リーグは25日、首位ソフトバンクが楽天に6―0で勝ち、2位日本ハムは西武に4―5で敗れたため、ソフトバンクの2連覇へのマジックナンバーは二つ減って「2」となった。26日はソフトバンクが楽天に勝って、西武と対戦する日本ハムが引き分けか負けで優勝が決まる。引き分けても、日本ハムが敗れれば制覇となる。