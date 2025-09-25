◆西武5―4日本ハム（25日、ベルーナドーム）西武が、劇的な逆転勝利を飾った。先発の今井達也は2回、無死一塁から清宮幸太郎に左翼席へ2ランを浴び2点を先制されると、続く3回には2死二塁からレイエスに中前適時打を許しリードを3点に広げられた。さらに今井は5回にも水野達稀に右翼席へソロ本塁打を浴び4点目を失った。打線は日本ハム先発の北山亘基を打ちあぐね6回まで得点を奪うことができなかったが、4点を追う7回に2