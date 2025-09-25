美しいドレスを着こなして韓国の女優チェ・ジウ(50)がインスタグラムを更新。肩を出した透け感のあるドレスを着こなす姿が反響をよんでいる。撮影現場でのアナザーショットとして、アメリカン・スリーブの美しいドレスに身を包み、抜群のスタイルと透明感あふれる写真を複数披露。この投稿にファンからは「美しすぎます」「永遠の憧れ」「プリンセスママだとしか思えない」「お変わりなく美しい」「ワインのように年を重ねて