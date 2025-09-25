宮崎県警は25日、県内で自動販売機を狙った盗難が連続発生しているとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。自販機の管理者に対し、防犯カメラの設置または増設▽夜間照明機器、人感センサー照明などの設置▽警報装置等の設置▽サイドバー、チェーンロックなどの防犯設備を活用▽売上金をこまめに回収▽防犯体制および警察への通報体制の構築などに取り組むよう注意喚起した。県警は「自動販売機周辺をうろつく不審車両や不審者な