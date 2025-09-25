人気グループ・Number_iの平野紫耀さん（28）、神宮寺勇太さん（27）、岸優太さん（29）にインタビュー。楽曲制作の裏側をはじめ、新たな挑戦を続ける3人が手に入れたい能力などについて語りました。■岸優太「チャットGPTを頭の中にほしい」Number_iは2024年のデビュー以降、国内だけでなく、海外の音楽フェスにも出演。10月からは全国8都市を回るツアーを開催することも発表しました。平野さんは全国ツアーについて「新しいとい