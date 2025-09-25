「楽天０−６ソフトバンク」（２５日、楽天モバイルパーク）楽天が首位・ソフトバンクに連敗。不安定だったソフトバンク・大関の立ち上がりを攻めきれなかった。先発・滝中が味方を勇気づける力投を見せた。立ち上がりには２死一、二塁で柳町を二ゴロに打ち取り、四回２死満塁では嶺井を一ゴロに打ち取った。丁寧な投球でホームは許さず、６回４安打無失点の力投。７月１２日にソフトバンク相手に完封勝利を挙げ、今季対戦防