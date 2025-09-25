「楽天０−６ソフトバンク」（２５日、楽天モバイルパーク）ソフトバンクが競り勝ち、２連勝。２位の日本ハムが敗れたため、優勝マジックが２となった。２６日にも２年連続のリーグ制覇が決まる。両軍無得点で迎えた七回。１死満塁から栗原がしぶとく中前へ運び、値千金の２点適時打を放った。九回には野村勇、川瀬の適時打で４点を追加し、試合を決めた。先発の大関は７回５安打無失点で１３勝目。初回の２死満塁を切り抜