福岡県大木町で起きた住宅火災から住人を救った4人に感謝状が贈られました。 4人のうち、大木町在住の深町美由貴さんたち3人が24日、三潴（みずま）消防署を訪れ、感謝状を受け取りました。4人は連携してことし7月、近所で発生した住宅火災を発見し、周囲に火事を知らせて119番通報し、この家にいた女性を救助しました。深町美由貴さんは、居間のソファーに座っていた女性に早く避難するよう伝えましたが、女性が動けずに