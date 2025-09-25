日本時間２１時３０分に米卸売在庫（速報値）（8月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）、耐久財受注（速報値）（8月）、新規失業保険申請件数（09/14 - 09/20）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 卸売在庫（速報値）（8月）21:30 予想N/A前回0.1%（前月比) 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第2四半期）21:30 予想3.3%前回3.3%（実質GDP・前期比年率) 予想1.6%前回1.6%（個人消費