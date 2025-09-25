自民党派閥の政治資金パーティーを巡る事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）に問われた前参院議員・大野泰正被告（６６）らの公判が２５日、東京地裁（福家康史裁判長）であった。旧安倍派の松本淳一郎・元会計責任者（７８）（有罪確定）が証人出廷し、同派から議員側へのパーティー収入の還流を再開するよう要望したのは下村博文・元文部科学相（７１）だったと認めた。同派では、パーティー収入のノルマ超過分を派閥から