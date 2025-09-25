マカロニえんぴつが、映画『火喰鳥を、喰う』の主題歌の新曲「化け物」を映画公開日の10月3日にリリースする。あわせて、トミイマサコが手がけたジャケットイラストを公開した。 （関連：マカロニえんぴつ、初ワンマンの地・下北沢SHELTERに帰還ライブハウスに溢れた“ロックバンドの楽しさ”の原点） 同楽曲は、10月1日の『ROCK KIDS 802 OCHIKEN Goes ON!!』（FM802）でフルサイズにて初オンエアされる予定だ。