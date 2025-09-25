私を…欲しくないんだ！ときめきが止まらない！世界で一番美しい島に降り立った「赤毛のアン」／アン・シャーリー1（1）豊かな想像力と明るく前向きな心をもつ「赤毛のアン」こと、アン・シャーリー。カナダの小島、プリンス・エドワード島の美しい自然描写とともに、彼女が紡ぐ小さな幸せやキラキラとした物語に、夢中になったことがある方もいるのではないでしょうか。両親を亡くし辛い境遇におかれていたアンを、「手違い」で孤