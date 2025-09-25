◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク 6-0 楽天(25日、楽天モバイルパーク)ソフトバンクは投手戦の展開も、継投に出た楽天をとらえ終盤に勝ち越し。そのままリードを広げ、完封勝利をあげました。2位日本ハムも敗れたため、優勝マジックを「2」としています。打線は初回、対する楽天の先発・瀧中瞭太投手の前に2アウト1、2塁のチャンスを迎えます。しかしこの好機を生かしきれず。さらに4回にも2アウト満塁のチャンスを迎えるも、こ