UVERworldが主催する「VS シリーズ」で、SEKAI NO OWARIとのツーマンライブが12月26日に東京・日本武道館で開催されることが発表された。「VS シリーズ」は UVERworld がさまざまなアーティストを迎えて行う対バン企画で、昨年はOfficial 髭男 dismとの公演が話題を集めた。今回の共演はそれに続くもので、UVERworldとSEKAI NO OWARIが同じステージに立つのは初めてとなる。なお、UVERworld は11月より全国ツアー＜BOOM GOES THE W