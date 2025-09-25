全国各地のクラフト作家による手作りの品を一堂に集めた「東京クラフトフェスティバル」が１０月４、５日、東京都稲城市のジャイアンツタウンスタジアム（Ｇタウン）で開かれる。手仕事の美しさに触れられるイベントで、今回が初めての開催だ。雑貨店やカフェの運営を手がける手紙社（調布市）などでつくる実行委員会が主催し、よみうりランドが共催する。会場には、陶器や木工、金工、ガラス、革小物、バッグ、靴、アクセサ