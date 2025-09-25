MOROHA¤ÎMC¥¢¥Õ¥í¤È¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤Ë¤è¤ëÅ·¡¹¹â¡¹¤¬¡¢10·î10Æü¤Ë4ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ê¤ó¤É¤â¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãÅ·¡¹¹â¡¹¤ï¤¯¤ï¤¯¥é¥¤¥Ö&¥é¥¸¥ª¥Ä¥¢¡¼ 2025¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÅìµþ¡¦ÅÁ¾µ¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£10·î10Æü¤Î¡ÈÅ·¡¹¤ÎÆü¡É¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¿·¶Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡£7·î¤Ë¤Ï¡ãFUJI ROCK FESTIVAL¡Ç25¡ä¤Ø¤Î½é½Ð±é¤â²Ì¤¿¤·¤¿Å·¡¹