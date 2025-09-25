◆パ・リーグ西武５―４日本ハム（２５日・ベルーナＤ）西武がタイラー・ネビン外野手の１８号３ランで逆転勝利を収め、ＣＳ進出への可能性を残した。負ければＣＳ進出の可能性が完全に消滅する一戦。４点を追う７回、２死一、二塁から滝沢夏央内野手が右翼線を破る２点適時二塁打を放ってチーム２６イニングぶりの得点を挙げ、２点を返す。続く渡部聖が四球を選び２死一、三塁としてからネビンが上原の直球を捉えた打球は、